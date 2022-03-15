شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني يقترب من قيادة الجبهة اليمنى للأهلي أمام المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد هاني، ظهير أيمن الأهلي، من قيادة الجبهة اليمنى لفريقه في مباراته القادمة ضد المريخ السوداني، في خامس جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما غاب عن مباراة صن داونز الماضية؛ بسبب شكواه من آلام في العضلة الضامة منذ مشاركته في مباراة بيراميدز بالدوري.

وخضع محمد هاني، لبرنامج علاجي منذ الانتهاء من مواجهة بيراميدز وتم استبعاده من قائمة مباراة صن داونز خشية من تفاقم الإصابة، قبل أن تتحسن حالة اللاعب ويقترب من العودة لتشكيل الأهلي في مباراته المقبلة ضد المريخ السوداني.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ويحتاج للفوز في مباراتي المريخ والهلال السودانيين لضمان الصعود إلى ربع نهائي البطولة الأفريقية.

ودفع الجهاز الفني للأهلي بكريم فؤاد في قيادة الجبهة اليمنى للأهلي أمام صن داونز قبل أن يتعرض اللاعب للإصابة بشد في العضلة الأمامية، ويشارك بدلا منه طاهر طاهر، ويستكمل المباراة في قيادة الجبهة اليمنى.