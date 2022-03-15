الإسماعيلى ينهى استعداداته اليوم لمواجهة الاتحاد السكندرى فى الدوري

ومن المقرر أن يؤدى الإسماعيلى مرانه الختامي على ملعب فندق الإقامة بالمحافظة الساحلية، قبل المواجهة المرتقبة أمام الفريق السكندري، وكان الدراويش قد واصل مرانه دون الحصول علي راحة سلبية بعد تخطي عقبة بتروجيت في دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 4، سجل للدراويش عمر الوحش وأحمد مصطفي وأحمد مدبولي وعمرو الحلواني ووجيه عبد الحكيم بينما أهدر محمد الشامي.

وفقد الإسماعيلى 31 نقطة فى أول 12 جولة بمسابقة الدورى العام بالموسم الحالى، حيث لم يحصد الدرايش سوى خمس نقاط فقط احتل بها المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، وسجل الدراويش خمسة أهداف فقط ليس من بينها أهداف على ملعبه وتلقت شباكه 16 هدفا، وهى أسوأ بداية للإسماعيلى فى تاريخ مشاركاته بالدورى، ويعد الفريق الأصفر الفريق الوحيد الذى لم يحقق الفوز حتى الآن فى المسابقة.

وحصد الإسماعيلى نقاطه الخمسة من التعادل فى 5 مباريات أمام المقاولون العرب فى الجولة الخامسة وغزل المحلة فى الأسبوع السادس وفيوتشر فى الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى العام ثم أمام فاركو في الجولة 12 وجميعها انتهت بالتعادل السلبي بإستثناء موقعة الذئاب وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 وموقعة مصر المقاصة والتى انتهت بالتعادل الايجابى 2-2 بالكلية الحربية بالجولة 11 للمسابقة.