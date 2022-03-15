شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى ثانى جولات نهائيات مرتبط اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقام على مدار اليوم، الثلاثاء، مواجهات قوية، فى إطار الجولة الثانية من الدور الأول من نهائيات دورى مرتبط كرة اليد للموسم المحلى 2021/2012.

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من: طلائع الجيش مع الزمالك و البنك الأهلى مع الشمس و سبورتنج مع الأهلى.

فيما تقام الجولة الثالثة الأحد المقبل بمواجهات بين كل من: طلائع الجيش مع الأهلى و الشمس مع سبورتنج، فيما تقام الجولة الرابعة 28 مارس بمواجهات بين كل من: الأهلى مع الزمالك و سبورتنج مع البنك الأهلى و الشمس مع طلائع الجيش .

وتقام الدورة المجمعة الثانية لتحديد بطل دورى المحترفين أيام 29، 30، 31 مارس الجارى أيضا على صالة حسن مصطفى أيضا لتحديد بطل النسخة الحالية لبطولة الدوري.

ويحلق فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى صدارة ترتيب دورى المحترفين لكرة اليد برصيد 10 نقاط، بعد ختام الدورة المجمعة الأولى من نهائيات موسم 2021 / 2022 ، يليه الأهلى برصيد 8.5 نقطة، فيما يحل سبورتنج فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وأخيرا طلائع الجيش فى المركز الرابع والأخير برصيد 3.5 نقطة.

ودخل الزمالك المرحلة النهائية برصيد نقطتين والأهلى برصيد 1.5 وفقا للائحة المركزين الأول والثانى بالمرحلة الثانية، ونجح الزمالك فى الفوز بمواجهتين وتعادل فى مواجهة أمام سبورتنج، بينما حقق الأهلى فوزين وخسر مواجهة القمة.

فاز فريق نادى الزمالك على الأهلى بنتيجة 34/28 فى المباراة التى جمعتهما أمس فى ختام الدورة المجمعة الأولى بالمرحلة النهائية من دورى محترفى اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتستضيف نفس الصالة قمة ختام دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 يوم 31 مارس بين الأهلى والزمالك فى السادسة مساءً، حيث تنقل المباريات مباشرة على شاشة قناة أون تايم سبورتس.