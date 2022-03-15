شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال يتوجه إلى النمسا اليوم لإجراء جراحة الصليبي مع طبيب لاعبي الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر عمرو جمال مهاجم نادي فاركو اليوم، الثلاثاء، إلى النمسا لإجراء جراحة الرباط الصليبي، التى تعرض لها خلال مباراة الإسماعيلى بالجولة 12 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسيكون بصحبة عمرو جمال خلال رحلته العلاجية بالنمسا طبيب الفريق مجدى وهبى، للاطمئنان على حالته عقب إجراء الجراحة والمتابعة اول بأول.

وأجرى أكرم توفيق وعمار حمدى لاعبا الأهلى جراحة الرباط الصليبى في النمسا منذ فترة قليلة.

ويحتل فاركو المركز الثامن من مسابقة الدوري الممتاز، عقب مرور 12 جولة من المسابقة، برصيد 16 نقطة من 5 انتصارات و 6 هزائم وتعادل وحيد.

ليست مرة واحدة بل مرتين اغتال فيهما الرباط الصليبي "أحلام" عمرو جمال مهاجم الأهلي السابق وفاركو الحالى، ليتحوّل الأمر لما يُشبه "كابوسًا" للنجم المُلّقب بـ"الغزال" حيث حرمته هذه الإصابة اللعينة من تحقيق حلمه مرتين لكن بطريقة مختلفة. المرة الأولى عندما تعرض عمرو جمال لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الأهلي والأسيوطي في شهر أبريل عام 2014 ضمن الجولة السادسة من الدوري والتي انتهت بالتعادل السلبي، وجاءت الإصابة للمهاجم الصاعد وقتها بقوة الصاروخ في توقيت قاتل حيث كان أفضل مهاجم مصري. الإصابة حرمت عمرو جمال من تحقيق حلمه باستمرار التفوق والتألق مع النادي والمنتخب، ورغم أن المهاجم الصاعد عاد للملاعب بعد العلاج إلا أنه دفع _ومازال يدفع_ "فاتورة" هذه الإصابة اللعينة بعدما شارك مع الأهلي دون أن يكون جاهزاً بنسبة 100% أو إنه كان من المنطقي أن يُشارك بشكل تدريجي ولفترة طويلة حتى يعود لمستواه لذا لم يظهر بمستواه الذى كان عليه قبل الإصابة.

المرة الثانية التى اغتال فيها "الصليبي" حلم عمرو جمال كانت فى مباراة فاركو مع الاسماعيلى وكان الغزال يأمل فى تقديم موسم قوى هو الاول بقميص الفريق البرتقالى بعدما لعب مع فاركو 11 مباراة سجل هدفين في 826 دقيقة لعب قبل الاصابة بالرباط الصليبى.

وإجمالا شارك عمرو جمال في 212 مباراة، ولعب 13111 دقيقة وسجل 52 هدف وصنع 18 هدف وتلقى 24 إنذار ونال بطاقة حمراء وحيدة وشارك مع منتخب مصر في 19 مباراة دولية وسجل ثلاثة أهداف دولية.

توج عمرو جمال بالدوري 3 مرات والسوبر المحلى مرتين وكأس مصر مرة والسوبر الافريقى مرتين ودوري الابطال مرتين والكونفدرالية مرة مع الاهلى ، وخاض الغزال 102 مباراة مع المارد الاحمر سجل 30 هدف وصنع 10 أهداف