شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ينقذ فيريرا موسم الزمالك بعد الخروج الأفريقي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "الزمالك أصبح خارج بطولة أفريقيا الآن".. بهذه الجملة قتل البرتغالي جيسفالدو فيريرا أي أمل لصعود الزمالك لربع نهائي الأميرة الأفريقية، جملها قالها فيريرا من صافرة نهاية مباراته أمام الوداد التي خسرها الفارس الأبيض، وقبل انتظار نتيجة بترو أتليتكو وساجرادا، جملة حتى وإن كانت محبطة فهي معبرة عن واقعية العراف البرتغالي.

فيريرا خسر بطولة لم يكن له فيها أي ذنب، لكنه جاء لأهداف أخرى كبيرة وأحلام كروية تنتظرها الجماهير البيضاء، وقد يكون التتويج بالدوري للمرة الثانية على التوالي أحد أهداف فيريرا مع الزمالك، بجانب المنافسة على لقبين في كأس مصر في وقت واحد وهما النسخة القديمة والحالية، ليتبقى ثلاثة ألقاب على مرمى بصر البروفيسور البرتغالي في ميت عقبة.

الخروج الأفريقي من دوري الأبطال كان بمثابة صدمة كبيرة في ميت عقبة، صدمة لن يكون تضميدها سهلا على الفريق الأبيض لمصالحة جماهيره سوى من بوابة التتويج بما تبقى في خزائن الموسم المحلي من ألقاب.

ويراهن فيريرا على شخصية اللاعبين الحاليين في الفريق ألأبيض، لتكرار إنجاز ولايته الأولى، حينما توج بلقبي الدوري والكأس في موسم واحد، وهو واحد من أفضل مواسم الزمالك في الألفية الجديدة.

"الدوري.. كأس مصر.. ومن بعدهما السوبر المحلي"، كلها ألقاب تنتظر أن يدون عليها فيريرا اسمه مع الزمالك.. فهل ينجح المدرب البرتغالي في تعويض الجماهير البيضاء عن خيبات الوداع الأفريقي؟!