شكرا لقرائتكم خبر عن من هو أحمد سالم مدرب يد الأهلي الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو النادي الأهلي التشكيل الجديد للجهاز الفني لكرة اليد، والمقدم من ياسر لبيب رئيس الجهاز الجديد، والذي يقوده أحمد سالم الذي يتولى القيادة الفنية بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

1. كابتن أحمد سالم محمود (القائم بأعمال المدير الفني)

2. كابتن هشام عبد الوهاب أحمد (مدرب عام)

3. كابتن هاني حسن عباس (مدير إداري)

4. كابتن محمد أبو زيد عبد الغفار (إداري)

5. دكتور محمد إبراهيم محمد (طبيب الفريق)

6. كابتن مصطفى نجيب السيد (أخصائي العلاج الطبيعي)

7. كابتن محمد شهير الديب (مدلك)

8. كابتن أحمد محمود الدعور (مخطط أحمال)

9. كابتن خالد عبد المعطي عثمان (مدرب حراس مرمى)

10. كابتن محمد سليمان (محلل فني رجال)

11. كابتن أحمد محمد القط (محلل فني سيدات)

12. كابتن أحمد السحيلي (مدرب فريق 2002)

13. كابتن أشرف عواض عبده (مدرب فريق 2004)

وكان مجلس الإدارة قد وجه الشكر إلى الكابتن طارق محروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد ومعاونيه، عن الفترة التي تولوا فيها المسئولية، وبذلوا أقصى ما لديهم من جهد لتحقيق أفضل النتائج، وقرر المجلس تعيين الكابتن ياسر لبيب رئيسًا لجهاز كرة اليد وتكليفه بتشكيل الجهاز الفني الذي يتولى المسئولية لنهاية الموسم.

ولكن من هو أحمد سالم الذي تولى قيادة الفريق الأول لكرة اليد للمرة الأولى في تاريخه؟

أحمد سالم هو أحد نجوم كرة اليد بالنادي الأهلي، ولعب بقميصه منذ عام 1990، فيما مثل منتخب مصر لكرة اليد في عدد من المباريات الدولية، كان آخرها المشاركة في كأس العالم 2001 في فرنسا، قبل أن يعتزل ويتجه إلى مجال التدريب.

تولى أحمد سالم تدريب أكثر من فريق في مشواره التدريبي بعد اعتزال كرة اليد، وكانت البداية في فرق قطاع الناشئين بالأهلي، قبل أن يتم تعيينه بأكاديمية النادي عام 2010.

رحل سالم عن الأهلي لتولي تدريب المنتخب الإماراتي، وعاد مرة أخرى للنادي الأهلي لتولي رئاسة قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، ويستمر في منصبه حتى تعيينه قائما بأعمال المدير الفني للفريق الأول، خلفا لطارق محروس الذي تمت إقالته بعد خسارة ديربي اليد ضد الزمالك وتبديد فرص الأهلي في الفوز بلقب الدوري للموسم الحالي.

وتولى أحمد سالم تدريب أكثر من فريق بعيدا عن الأهلي، حيث قاد فريقي الشمس والبنك الأهلي، وساهم في صعود البنك الأهلي لدوري المحترفين.