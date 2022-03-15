شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الإسماعيلى يبدأ اليوم مرحلة التأهيل من جراحة الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ محمد عمار مدافع الاسماعيلى اليوم، الثلاثاء، مرحلة التأهيل الأولي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وكان مدافع الدراويش قد أجرى جراحة ناجحة فى الرباط الصليبي بأحد المراكز الطبية بالقاهرة، تحت إشراف طبيب استشارى فى وجود إسلام محسن أخصائي إصابات الملاعب بالفريق.

وتعرض محمد عمار لهذه الإصابة خلال مشاركته مع الإسماعيلي في مباراة بيراميدز في تاسع جولات مسابقة الدوري العام والتي ستبعده عن الفريق لمدة تزيد عن 6 أشهر.