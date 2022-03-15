«يدعي الإصابة ولا يريد المشاركة».. طارق حامد يرد على اتهامات مرتضى منصور

الشارقة - اميمة ياسر -

رد طارق حامد، نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ”بطريقة غير مباشرة“ على تصريحات رئيس النادي، المستشار مرتضى منصور، والذي اتهمه فيها "بالتمارض وعدم رغبته في المشاركة مع الفريق بمباراتي الوداد المغربي بدوري أبطال أفريقيا".

والأحد، شن مرتضى منصور هجوماً عنيفاً على طارق حامد، مؤكدًا أنه جاهز بدنيّا وطبيًّا ولكنه رفض المشاركة كما رفض التجديد رغم عرض بقيمة مادية كبيرة تصل إلى 25 مليون جنيه.

وأضاف منصور: ”طارق حامد لا يستحق أن يرتدي قميص الزمالك. رفض ركوب الطائرة قبل مباراة الوداد في المغرب، ورفض اللعب ضد الوداد هنا“.

وتابع رئيس نادي الزمالك: ”سألت الطبيب محمد أسامة عن جاهزيته لمباراة الوداد هنا وقال لي إنه جاهز، وأسامة نبيه قال لي إنه لا يريد اللعب (مش عايز يخش في عاركة)“.

واختتم مرتضى منصور: ”عرضت على طارق حامد 25 مليون جنيه في الموسم، قال لي إنه سيصلي استخارة، ولكن لا الزمالك سينتظرك ولا مرتضى منصور سينتظرك“.

وخلال تقديم برنامجه "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قال الإعلامي هاني حتحوت، إنه حرص على التواصل مع طارق حامد لتوضيح حقيقة رفضه اللعب مع الفريق خلال المباريات الأخيرة حسب تصريحات مسئولي النادي.

وفيما يأتي رد طارق حامد على اتهامات رئيس الزمالك على لسان ”حتحوت“:

”إدارة نادي الزمالك تواصل اتهامي بأنني لا أريد اللعب مع الفريق خلال الفترة الحالية، ها الأمر لا صحة له من قريب أو بعيد“.

”هناك حل آخر، وهو أنه من الممكن أن يتم الرجوع لطبيب المنتخب الوطني، محمد أبو العلا كونه يتابع حالتي الطبية عن قرب ويشرف عليها، وهو سيخبر الجميع بحقيقة معاناتي من الإصابة“.

”النادي يتهمني بالهرب من اللعب والتمارض وعليكم التواصل مع محمد أبو العلا طبيب المنتخب ليطلعكم على حالتي فلست من نوعية اللاعبين الذين يتمارضون“.

”لم يعرض علي نادي الزمالك مبلغ 25 مليون جنيه سنويا، وأقسم بالله لم أوقع لأي فريق آخر بخلاف الزمالك حتى الآن“.

”أترك مسألة مناقشة العروض مع وكيلي فقط، وتركيزي الكامل خلال الوقت الراهن هو العودة من جديد للملاعب والمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة“.

”لا أعلم موعد عودتي للملاعب بعد، ولكن قد أعود بشكل كبير عقب انتهاء التوقف الدولي المقبل بعد مباراتي السنغال في تصفيات كأس العالم“.