الدوري الإنجليزي يشتعل.. كريستال بالاس يفرض التعادل على مانشستر سيتي ويقدم هدية ثمينة لـ ليفربول

الشارقة - اميمة ياسر -

أشعل كريستال بالاس الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعدما فرض التعادل السلبي على ضيفه مانشستر سيتي، في المباراة التي أقيمت على ملعب "سيلهرست بارك" مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ29 من البريميرليج.

وفشل مانشستر سيتي في تسجيل أي فرصة على مدار شوطي المباراة لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وبهذا التعادل، رفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى 70 نقطة من 29 مباراة، ويتقدم بفارق 4 نقاط عن ليفربول الذي لعب 28 مباراة، في حين رفع كريستال بالاس رصيده عند النقطة 34 في المركز الحادي عشر (مؤقتا).

وجاء تشيلسي في المركز الثالث وحصد البلوز 59 نقطة من 28 مباراة، متقدمأً على أرسنال صاحب المركز الرابع الذي لعب 26 مباراة، بـ 8 نقاط، في حين حصد مانشستر يونايتد 50 نقطة من 29 مباراة ويحتل المركز الخامس.

وتعادل مانشستر سيتي للمرة الرابعة في حين فاز 22 مرة، وخسر 3 مرات، في حين فاز كريستال بالاس 7 مرات فقط، وتعادل 13 مرة، وخسر 9 مرات.

ومن المقرر أن يلعب السيتي مع ساوثهامبتون يوم الأحد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي قبل مواجهة بيرنلي وليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهذه المرة الثانية التي يتعادل فيها مانشستر سيتي سلبياً في البريميرليج وكانت المرة الأولى في سبتمبر الماضي أمام ساوثهامبتون.

والأربعاء المقبل، يحل توتنهام هوتسبير ضيفا على برايتون، ويستضيف آرسنال منافسه ليفربول في مباراتين مؤجلتين من الجولتين الـ16 و27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.