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القاهرة - سامية سيد - مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء 15 / 3 / 2022، حيث يلتقي فريق فيوتشر بقيادة مدربه على ماهر مع سموحة الذى يقود أحمد سامي، فى الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد السلام، في افتتاح منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل فيوتشر المركز السابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 16 نقطة، حصدها الفريق بعدما خاض 12 مباراة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مثلهم وخسر 4 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.

وفى المقابل يحتل سموحة المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 23 نقطة، وسجل لاعبوه 19 هدفاً خلال المباريات الـ12 الماضية فى الدورى.

ووجه أحمد سامي تحذيراً شديد اللهجة إلى لاعبى فريقه قبل مواجهة فيوتشر بوضع قوة المنافس ورغبته فى المنافسة على مركز متقدم بجدول البطولة فى الاعتبار خصوصا وأن المنافس يضم بين صفوفه عددا كبيراً من اللاعبين المتميزين خصوصا فى الخط الأمامى على رأسهم أحمد رفعت وناصر ماهر وعمر كمال عبد الواحد.