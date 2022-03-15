شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مؤمن والدسوقى ومازن هشام يتأهلون لربع نهائي كناري كلاسيك للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تأهل الثلاثي المصري، فارس الدسوقي، طارق مؤمن، ومازن هشام إلى الدور ربع النهائي لبطولة كناري كلاسيك لرجال الاسكواش، والتي تستضيفها العاصمة الانجليزية لندن، خلال الفترة بين 13 إلى 18 مارس الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

وفاز فارس الدسوقي على منافسه ميجيل رودريجيز في مباراة دور الـ16 بنتيجة 2-0 في مباراة استغرقت 30 دقيقة، وجاءت نتيجة الشوطين كالتالي:11-7 و11-9.

بينما فاز طارق مؤمن على منافسه الإنجليزي أدريان والر بنتيجة 2-1 في مباراة استغرقت 37 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-14 و11-8 و11-6.

وأخيرا فاز مازن هشام على الإنجليزي باتريك روني بنتيجة 2-0، في مباراة استغرقت 31 دقيقة، وجاءت نتيجة الشوطين كالتالي: 11-9 و11-9.