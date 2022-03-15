شكرا لقرائتكم خبر عن الجارحي: سلة الأهلي على الطريق الصحيح.. وأبو النصر: الكأس ليست البطولة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مودي الجارحي، كابتن الفريق الأول لكرة السلة بالنادي، إن التتويج ببطولة كأس مصر يؤكد أن سلة الأهلي على الطريق الصحيح. ووجه الجارحي الشكر إلى مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على الدعم الكامل لفريق السلة الذي كان سببًا مباشرًا في التتويج بالألقاب. كما وجه كابتن فريق السلة رجال بالنادي الشكر إلى الجهاز الفني وزملائه اللاعبين، على المجهود الكبير الذي بذلوه في تلك البطولة القوية التي قادتهم للتتويج بها. وكان الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي قد تُوج بلقب بطولة كأس مصر على حساب فريق الاتحاد السكندري، بعد أن تغلب عليه في المباراة التي أقيمت بين الفريقين بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بنتيجة 69-65.

ومن جانبه، أكد محمد أبو النصر، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، أنه يشعر بفرحة كبيرة بعد تتويج الفريق بلقب كأس مصر، عقب الفوز على الاتحاد السكندري، بنتيجة 69-65 في المباراة النهائية التي جمعت بين الفريقين مساء الاثنين، داخل صالة حسن مصطفى، مشيرًا إلى أن التتويج بالبطولات بقميص الأهلي دائمًا ما يكون له طعم مختلف.

وقال أبو النصر، عقب التتويج بكأس مصر لكرة السلة، إن لاعبي الأهلي لم يبخلوا بأي نقطة عرق في سبيل التتويج بلقب البطولة، كما أن الجهاز الفني للفريق بقيادة الإسباني أوجستي بوش بذل جهدًا كبيرًا مع اللاعبين، مؤكدًا أن جميع أفراد الفريق من لاعبين ومدربين وإداريين وأطباء وعمال استحقوا هذا التتويج الذي جاء نتاج عمل كبير.

وتقدم أبو النصر بالشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب، مؤكدًا أن المجلس قدم كل الدعم اللازم للاعبي الفريق، وكان يقف خلفهم دائمًا، كما وجه التهنئة لجماهير الأهلي التي ساندت اللاعبين كثيرًا، واستحقت هذه الفرحة.