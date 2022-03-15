شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فليكس: فوز الأهلي ببرونزية المونديال إنجاز كبير.. وموسيماني يحتاج وقتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد فليكس، نجم الأهلي السابق، إنه سعيد بالنتائج المميزة، التي حققها الأهلي خلال الفترة الأخيرة، تحت قيادة بيتسو موسيماني.

وأضاف أحمد فليكس، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه سعيد بالإنجازات التي حققها تحت قيادة مدربه الجنوب إفريقي، مشيرا إلى أن بيتسو موسيماني مدرب رائع ويحتاج المزيد من الوقت.

وتابع: "حزين لخسارة الأهلي من صن داونز وأتمنى تأهله في بطولة إفريقيا، وفوز الأهلي ببرونزية المونديال إنجاز كبير".

واستطرد: "أتابع مباريات الكرة المصرية، بشكل عام، والأهلي بشكل خاص، وأتمنى العمل في مصر، وخاصة الأهلي".

واختتم: "الغريب أن الأهلي لم يتواصل معي إلى الآن، من أجل ترشيح بعض اللاعبين الأفارقة له، أتمنى أن نعمل سويا بالمستقبل القريب".