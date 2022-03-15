شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سلة الأهلي: كأس مصر لقب غال والجماهير الحمراء تستحق البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر أحمد الجارحي، مدرب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب بطولة كأس مصر، لافتًا إلى أن اللقب غالٍ، وجاء في توقيت مهم للغاية.

وأشار إلى أن الفريق ظهر بأداء مميز، ونجح اللاعبون في تأكيد جدارتهم بالفوز بالبطولات التي حققوها خلال الموسم الجاري.

وأضاف أن جماهير الأهلي تستحق البطولات التي حققها الفريق خلال الموسم الحالي، وأن الجهاز الفني واللاعبين لديهم إصرار كبير على الفوز بكل بطولات هذا الموسم.

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وتوج الأهلي بلقب كأس مصر على حساب فريق الاتحاد السكندري، بعد أن تغلب عليه في ‏المباراة التي أقيمت بين الفريقين بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بنتيجة 69-65‏.