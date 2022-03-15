شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعود للتدريبات بعد انتهاء الراحة استعداداً للقطن الكاميروني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق المصري إلى التدريبات اليوم، الثلاثاء،، بعد انتهاء إجازة الـ 24 ساعة، التي منحها معين الشعباني مدرب الفريق للاعبين، عقب الفوز على أوتوهو الكونغولي بهدف نظيف، خلال اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأحد الماضي باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد النادي المصري لمواجهة القطن الكاميروني فى مباراة حاسمة على صدارة المجموعة، والتى من المقرر أن تجمع الفريقين الأحد المقبل باستاد برج العرب في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات.

وانتزع النادي المصري صدارة مجموعته بكأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، بينما تعادل مازيمبي الكونغولي مع القطن الكاميروني، وتراجع مازيمبي إلى المركز الثاني برصيد 7 نقاط أيضاً، وفي المركز الثالث جاء فريق أوتوهو الكونغولي برصيد 4 نقاط، ويحتل القطن الكاميروني المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

وتأكد غياب التونسي إلياس الجلاصي نجم خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق بالجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة التاسعة عشر من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بسبب الإيقاف.

ويلتقى المصري البورسعيدي بنظيره القطن الكاميروني والمقرر اقامتها في الثالثة عصر الأحد المقبل الموافق العشرين من مارس الجاري على ستاد برج العرب.

وحصل إلياس الجلاصي على الإنذار الثالث خلال مباراة المصري وأوتوهو ممثل الكونغو برازافيل التي أقيمت مساء الأحد وانتهت بفوز المصري بهدف للاشئ.