شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل: شخصية الأهلي قادتنا للفوز بكأس السلة.. والجمال: هدفنا الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد إسماعيل، لاعب سلة الأهلي، أن الفريق قاتل لآخر لحظة على الفوز بلقب كأس ‏مصر أمام فريق الاتحاد السكندري في نهائي البطولة، الذي أقيم مساء الاثنين على صالة الدكتور ‏حسن مصطفى.‏

وقال إسماعيل: المباراة كانت عصيبة، ولكن الأهلي استطاع أن يعود خلال المباراة بعد تأخره ‏بفضل إصرار وعزيمة اللاعبين وشخصية الأهلي، التي دائمًا ما تكون نقطة فاصلة في ‏البطولات.‏

وأوضح لاعب الأهلي أن الجهاز الفني بقيادة الإسباني أوجستي طالب اللاعبين بالقتال لآخر ‏لحظة من أجل الفوز باللقب، إلى جانب تعليماته الفنية التي أسهمت في تتويج الفريق بلقب ‏الكأس.‏

وأشار أحمد إسماعيل إلى أن المباراة شهدت لحظات عصيبة خاصة بعد تقدم الاتحاد، ولكن ‏الفريق استطاع العودة من جديد.‏

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وتوج الأهلي بلقب كأس مصر على حساب فريق الاتحاد السكندري، بعد أن تغلب عليه في ‏المباراة التي أقيمت بين الفريقين بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بنتيجة 69-65‏.

وأعرب إبراهيم الجمال، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، عن سعادته البالغة بالتتويج بلقب كأس مصر، بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 69-65 في المباراة النهائية التي جمعت بين الفريقين داخل صالة حسن مصطفى، مؤكدًا أن البطولة تعد إضافة كبيرة لخزائن الأهلي.

وقال الجمال بعد التتويج بلقب الكأس: «حققنا مكسبًا مميزًا للغاية، والبطولة إنجاز جديد يضاف للنادي الأهلي وجماهيره التي تستحق فرحة كبيرة، خاصة أن الفريق بأكمله اجتهد كثيرًا وجميع اللاعبين يلعبون بقلب رجل واحد، ونتمنى أن تكون الخطوة المقبلة هي الفوز بلقب الدوري».

وتعليقًا على المباراة أكد الجمال أنها كانت صعبة للغاية، نظرًا لأن الاتحاد فريق كبير، ولديه مدرب مخضرم ولاعبون مميزون، ولكن الأفضلية كانت للاعبي الأهلي الذين كانوا الطرف الأفضل وكان لديهم إصرار كبير على تحقيق الفوز حتى آخر ثانية.