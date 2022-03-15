شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توصيات المكتب التنفيذي للأهلي عقب اجتماعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذ المكتب التنفيذي للنادي الأهلي في اجتماعه، الذي عُقد مساء الإثنين، العديد من التوصيات للعرض على مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل.

وجاءت توصيات المكتب التنفيذي كما يلي:

- دراسة التجهيزات الخاصة بالاستعداد لافتتاح فرع النادي الجديد بالتجمع الخامس، والعروض المقدمة من الشركات الخاصة بأماكن جلوس الأعضاء والتجهيزات الداخلية للمبنى الاجتماعي.

- دراسة العروض المقدمة من إحدى المؤسسات لتوفير خدمات الرعاية الصحية لأعضاء النادي، من خلال عدد كبير من مقدمي التسهيلات الطبية في العديد من المستشفيات ومراكز التحاليل والأشعة المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

- دراسة تطوير خدمات النقل الداخلي «جولف كار» لخدمة أعضاء النادي، مع وضع رؤية مستقبلية لضمان توفير أحدث وسائل النقل في هذا الشأن، مع مراعاة كفاءة التشغيل والصيانة الدورية لهذه الوسائل.