شكرا لقرائتكم خبر عن المريخ السوداني: طلبنا حضور 5 آلاف مشجع أمام الأهلي .. وكلارك مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هيثم كابو، عضو مجلس إدارة نادي المريخ السوداني والمتحدث الرسمي باسم المجلس، أنهم تقدموا بطلب رسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بحضور 5 آلاف متفرج لمباراة الأهلي المقبلة.

وقال كابو، في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "طلبنا حضور 5 آلاف متفرج منهم 4500 متفرج لنا و500 للأهلي".

وأضاف: "التوتر سبب ما حدث في ملف المدير الفني خلال الساعات الماضية وتم احتواء الامر والمدرب سيقود الفريق في مباراة الأهلي بشكل طبيعي".

ويتابع النادى الأهلي إجراءات حضور الجماهير للمباراة المقبلة التى يتطلع فيها الأهلي للفوز من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل لدور الثمانية، بعدما خسر من صن داونز بهدف في جنوب أفريقيا ضمن منافسات الجولة الرابعة.

ويتصدر صن داونز جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني، والهلال في المركز الثالث، والمريخ في المركز الرابع، برصيد 4 نقاط لكل فريق.