شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن يوجه رسالة للاعبى الاتحاد السكندرى قبل مباراة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد إبراهيم حسن، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، جلسة مع اللاعبين فى مران أمس الإثنين، طالبهم فيها بالتركيز في مواجهة الإسماعيلى، المقرر لها غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى العام.

وأكد مدير الكرة بالاتحاد السكندرى للاعبيه أن الجماهير لن تقبل إلا بالفوز على الإسماعيلى لتحسين النتائج السلبية التي لازمت الفريق خلال الفترة الماضية، الأمر الذى تفهمه اللاعبون ووعدوه بحصد الثلاث نقاط أمام الدراويش.

فى سياق متصل رفض حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، إلغاء المران الجماعى، أمس الإثنين؛ بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، حيث أصر العميد على استكمال التدريبات لصعوبة المواجهة المقبلة أمام الإسماعيلى.

وشارك لاعبو الاتحاد السكندرى في المران الجماعى بجدية وحماس، استعدادا لمواجهة الإسماعيلى المقبلة المقرر لها الأربعاء المقبل باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدورى العام.

وعقد العميد محاضرة بالفيديو مع لاعبيه لمشاهدة مباريات الإسماعيلى وشرح نقاط القوة والضعف فى الدراويش، خاصة أن مواجهتهما ستكون قوية نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها الفريقان على صعيد النتائج.

من ناحية أخرى ودع الاتحاد السكندرى بطولة كأس مصر بعد الخسارة أمام سيراميكا بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ32 بالبطولة.