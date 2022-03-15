شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: محمد صلاح سيتواجد فى معسكر السنغال وإصابته بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد العطار، المدير التنفيذى للجبلاية، تواجد النجم المحترف فى صفوف ليفربول محمد صلاح فى معسكر منتخب مصر لمواجهة السنغال فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم ، مضيفا :"محمد أبو العلا طبيب المنتخب على تواصل دائم مع محمد صلاح والجهاز الطبي في ليفربول، ويمكنني القول بأن إصابة صلاح بسيطة وأنها لن تعيقه من المشاركة مع منتخب مصر في مواجهتي السنغال".

وقال العطار فى تصريح لبرنامج "ملعب أون تايم" أن المحترفين سيصلون القاهرة فى الموعد المحدد للوصول يوم 21 مارس الجارى.

وتحددت أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال على النحو التالي:

سعر تذكرة المقصورة بـ 2000 جنيه.

الدرجة الأولى 600 جنيه.

الدرجة الأولى العلوي 400 جنيه.

الدرجة الثانية 250 جنيهًا.

الدرجة الثالثة 100 جنية .

وشهد الاتحاد المصرى لكرة القدم، اجتماعا تنسيقيا موسعا؛ لبحث كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره السنغالي، ضمن المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم، والمقرر لها أن تقام يوم 25 مارس 2022 على استاد القاهرة الدولى.

وأقيم الاجتماع بحضور حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، وممثلي مختلف الهيئات المشاركة في المباراة، والجهات الأمنية والرقابية المعنية وشركة تذكرتي والشركة الأفريقية للأمن وشركة بريزنتيشن.

ويأتي اجتماع اليوم ضمن سلسلة من الاجتماعات المكثفة لجميع الجهات المنوطة بتنظيم المباراة، حتى تظهر المباراة بالشكل الذى يليق بالكرة المصرية ، كما تضمن الاجتماع مناقشة بعض الضوابط الخاصة بدخول وخروج الجماهير والتأمين الخارجي والداخلى لملعب المباراة والمدرجات.