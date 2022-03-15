شكرا لقرائتكم خبر عن وليد العطار: معسكر منتخب مصر يبدأ 21 مارس استعدادا للسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد وليد العطار، المدير التنفيذي في اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، أن الـfan id شرط رئيسي لدخول مباراة المنتخب والسنغال المقبلة يوم 25 مارس، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم في قطر 2022.

وتابع العطار، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "معسكر منتخب مصر سيبدأ 21 مارس المقبل، والمحترفين سينضموا منذ بداية المعسكر".