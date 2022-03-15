شكرا لقرائتكم خبر عن عمر طارق: كأس مصر للسلة هدية لجماهير الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمر طارق، لاعب فريق السلة بالنادي الأهلي، إن فوز الفريق ببطولة كأس مصر اليوم بعد ‏تغلبه على الاتحاد السكندري في نهائي البطولة هو تتويج لمجهود منظومة عمل كاملة في ‏الأهلي، بداية من اللاعبين والجهاز الفني، ومجلس الإدارة الداعم بقوة للفريق والجماهير.

‏وأكد طارق أن التتويج ببطولة كأس مصر دفعة قوية نحو إحراز المزيد من البطولات ‏والألقاب خلال الفترة المقبلة.‏

وأشاد عمر طارق بلاعبي الأهلي، لافتًا إلى أن هذا الجيل قادر على صناعة تاريخ كبير لهم ‏وللنادي من خلال الفوز بالبطولات وفي ظل قيادة الجهاز الفني الحالي.‏

وقال طارق: حققنا فوزًا على فريق بحجم الاتحاد السكندري، وتُوجنا بلقب كأس مصر، ونأمل أن يكون التوفيق حليف الفريق في بطولة دوري السوبر للمحترفين.



وأشار لاعب الأهلي إلى أن دعم الجماهير نقطة فارقة أيضًا في وصول الفريق إلى منصات ‏التتويج، وأهدى لهم الفوز ببطولة كأس مصر اليوم، وتعهد ببذل المزيد من الجهد مع كافة ‏زملائه في الفريق من أجل إسعادهم ورسم الابتسامة على وجوههم من خلال التتويج بالبطولات ‏المقبلة.‏

وشهدت المباراة سيطرة من فريق الأهلى، والذى نجح فى إنهاء الفترة الأولى لصالحه بنتيجة 20/22، لكن الاتحاد تمكن من إدراك التعادل بعد الأوقات المستقطعة التى طلبها أحمد مرعى المدير الفنى لفريق الاتحاد.

وبذلك فاز الأهلي ببطولة الكأس للمرة العاشرة فى تاريخه مقابل 11 بطولة للفريق الآخر.