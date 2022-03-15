شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الصباحى حكما لمباراة فيوتشر وسموحة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم محمد الصباحى لإدارة مباراة فيوتشر وسموحة، اليوم الثلاثاء، على استاد السلام ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من عمر الدورى الممتاز.

ويعاون محمد الصباحى كل من سمير جمال ويوسف البساطى مساعدان، ومحمود ناصف حكم رابع، والسيد شعبان حكم فيديو وأسامة السيد حكم مساعد فيديو.

واستبعد أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، كلا من: أحمد حمص وأحمد جمال وأحمد عيد تمساح وشريف رضا ومهاب أشرف وأحمد سعيد وعلي الملواني وبهاء مجدي لأسباب فنية، عن مواجهة فيوتشر في بطولة الدوري الممتاز.

واستقر أحمد سامى على اختيار 20 لاعبا للسفر للقاهرة والدخول فى معسكر مغلق لمباراة فيوتشر فى الأسبوع الـ13 والمقرر لها الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب السلام.

واللاعبون هم: فى حراسه المرمى : الهانى سليمان و عمر صلاح

خط الدفاع : رجب نبيل و أحمد حكم و أحمد بيكهام و خالد عبد الفتاح و محمد شكرى و حمدى علاء

خط الوسط : محمود حليمو و محمد كناريا و محمد عبد المعطى و مصطفى الخواجه و حسين فيصل و عبد الكبير الوادى و أبو بكر ليادى

خط الهجوم : محمد نادى و صديق اوجولا و اليا سيلا و مروان حمدى

ويغيب عن الفريق أحمد جمال و شريف رضا و أحمد حمص

وشدد أحمد سامى على ضرورة التركيز حتى اللحظات الأخيرة باللقاء، مؤكدا أن المنافس لديه الرغبة فى تعويض الإخفاقات الأخيرة بالدورى بهزيمة من الزمالك وتعادل مع المحلة ويرغب فى تحسين ترتيبه بجدول الدورى.