شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بيراميدز: رمضان صبحي لن يلحق بمباراة السنغال.. ويغيب أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تحدث مصطفى المنيري، طبيب فريق بيراميدز، عن إصابة رمضان صبحي لاعب الفريق، والتي كان قد تعرض لها في مباراة الصفاقسي التونسي بالأمس في الكونفدرالية الإفريقية.

وأضاف المنيري، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم": "رمضان صبحي لن يلحق بمباراة السنغال، وإصابته تستغرق على الأقل أسبوعين".

وتابع: "بكاء رمضان صبحي كان بسبب احساسه بشدة الألم في هذا التوقيت وغيابه عن الملاعب لبعض المباريات".