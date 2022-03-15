اتحاد الكرة: إصابة صلاح بسيطة.. سيقود المنتخب أمام السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد وليد العطار المتحدث الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم أن محمد صلاح نجم وهداف ليفربول ومنتخب مصر سيكون جاهز لقيادة الفراعنة في مواجهتي السنغال بتصفيات كأس العالم.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال العطار :"أبو العلا طبيب المنتخب على تواصل دائم مع محمد صلاح والجهاز الطبي في ليفربول".

وأضاف العطار :"يمكنني القول بأن إصابة صلاح بسيطة وأنها لن تعيقه من المشاركة مع منتخب مصر في مواجهتي السنغال".

وتابع المدير التنفيذي لاتحاد الكرة :"كارلوس كيروش شكّل خلية عمل متميزة، أعضاء الجهاز الفني يتابعون لاعبي المنتخب في تدريبات الأندية وليس فقط في المباريات".

وأنهى العطار :"نتمنى أن يكلل مجهود الجهاز الفني لمنتخب مصر بالنجاح، وحضور الجماهير في الملعب مصدر قوة وسعادة للجميع".