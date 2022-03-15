ريال مدريد يهزم مايوركا بثلاثية في الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق ريال مدريد فوزًا على نظيره ريال مايوركا، مساء الإثنين، بنتيجة 3-0 ، ضمن منافسات الجولة الـ 28 بالدوري الإسباني.

وسجل الهدف الأول لفريق ريال مدريد اللاعب فينيسيوس جونيور في الدقيقة 55 من زمن المباراة.

وأضاف كريم بنزيما الهدف الثاني لريال مدريد من ركلة جزاء، احتسبها الحكم لصالح الضيوف في الدقيقة الدقيقة 77.

وعاد بنزيما ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه، في الدقيقة 82، مستغلا عرضية من الجانب الايسر عن طريق مارسيلو حولها ليحولها المهاجم برأسه في الشباك.

وبتلك النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 66 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد ريال مايوركا عند 26 نقطة بالمركز السادس عشر.