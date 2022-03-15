كريستال بالاس يُسقط السيتي ويقدم هدية لليفربول في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

قدّم كريستال بالاس هدية ثمينة إلى ليفربول، بإسقاط مانشستر سيتي في فخ التعادل السلبي بالجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بهذا التعثر أهدر مانشستر سيتي نقطتين ثمينتين واكتفى بإضافة نقطة واحدة لرصيده الذي أصبح 70 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 4 نقاط عن وصيفه ليفربول، الذي لعب مباراة أقل.

وفي حالة فوز ليفربول على أرسنال في المباراة المؤجلة من الجولة 27، الأربعاء المقبل، سيقلص الفارق مع مانشستر سيتي إلى نقطة واحدة.

في المقابل ارتفع رصيد كريستال بالاس إلى 34 نقطة في المرتبة الـ11 في ترتيب بريميرليج.

تشكيل مانشستر سيتي:

حارس المرمى: إديرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر - جون ستونز - إيمريك لابورت - جواو كانسيلو.

خط الوسط: كيفن دي بروين - رودري - ديفيد سيلفا.

خط الهجوم: رياض محرز - فيل فودين - جاك جريليش.

تفاصيل المباراة:

تسديدة خطيرة من رياض محرز في الدقيقة الثامنة من على حافة منطقة الجزاء لكنها تمر بجوار القائم.

مانشستر سيتي يستحوذ بشكل شبه تام على مجريات اللعب في أول 10 دقائق لكن دون أن يتمكن من افتتاح سجل التهديف.

دي بروين يسدد كرة قوية في الدقيقة 13 تصدى لها الحارس فيسنتي جوايتا لتصل إلى برناردو سيلفا أمام المرمى الخالي لكنه فقد السيطرة عليها وضاعت منه.

جون ستونز يطلق تسديدة صاروخية من وسط الملعب في الدقيقة 19 وجوايتا يخرجها للركنية.

تصويبة بعيدة لكانسيلو تصطدم بالقائم في الدقيقة 27 وترتد إلى لابورت الذي سددها بعيدا عن المرمى الخالي.

محرز يسدد كرة مباغتة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 32 لكن في يد حارس كريستال بالاس.

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الفريقان يدخلان الشوط الثاني من اللقاء بلا أي تبديلات في الجانبين.

القائم يعاند مانشستر سيتي مرة أخرى ويتصدى لتسديدة خطيرة من دي بروين في الدقيقة 57.

مانشستر سيتي يواصل الضغط مع اقتراب المباراة من خط النهاية.