بعد قيادته للدحيل لنهائي كأس قطر .. ساسي: أحب المباريات الكبيرة ..وقدمت الإضافة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

عبر النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الدحيل، عن سعادته البالغة بالفوز الصعب الذي حققه فريقه على حساب السد بنتيجة 3/2، اليوم الاثنين، في الدور قبل النهائي من كأس أمير قطر لكرة القدم، ليتأهل للمباراة النهائية من البطولة يوم 18مارس الجاري.

وقال ساسي في تصريحات صحفية بعد المباراة :نستحق الانتصار والتأهل للنهائي ،بعدما قدمنا مباراة كبيرة أمام خصم قوي وعنيد ".

وأضاف : "شخصيا أحب المباريات الكبيرة ، و كنت عند المستوى المطلوب وقدمت الإضافة المرجوة لتحقيق الانتصار ،مثل كل زملائي اللاعبين الذين كانوا على قدر المسؤولية وعند حسن الظن بهم في هذا الديربي القوي".

وتابع بسؤاله عن أصعب لحظات المباراة قائلا : "أصعب اللحظات كانت بعد تسجيل الهدف الأول ،حيث تراجعنا للدفاع وقام السد بالضغط علينا وسجل هدف التعادل ،لكننا استعدنا تركيزنا وحققنا الانتصار بتسجيل الهدفين الثاني والثالث وحافظنا على تقدمنا حتى خرجنا ببطاقة التأهل إلى النهائي".

وأضاف أيضا : "نشكر الإدارة على دعمها المستمر للفريق ،وجمهور النادي الذي وقف خلف الفريق وسانده في كل مباريات البطولة وأمام السد".

وأختتم ساسي حديثه قائلا : "نأمل أن نكمل جهودنا بتحقيق لقب هذه البطولة ،لأننا لم نتمكن من الفوز بأي بطولة هذا الموسم ،وسنبذل كل ما لدينا لننهي الموسم بأفضل صورة ممكنة ".

وتأهل الدحيل إلى المباراة النهائية، حيث سيواجه الغرافة المتأهل للمباراة ذاتها بعد فوزه الكبير على الوكرة 4/1 في وقت سابق من اليوم الاثنين.