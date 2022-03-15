المريخ السوداني يحسم موقف المدرب حال الخسارة من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد هيثم كابو، عضو مجلس إدارة نادي المريخ السوداني، وجود تضارب في النادي بخصوص موقف المدرب الإنجليزي لي كلارك مع الفريق، مشيرا إلى أن نتيجة المباراة المرتقبة أمام الأهلي في دوري أبطال أفريقيا لن تحسم مستقبله.

وكان المريخ أصدر بيانا أعلن فيه مغادرة كلارك والمعد البدني إسلام جمال دون علم القطاع الرياضي، في تأكيد جديد على عدم احترامهما للنادي ومسؤوليه.

لكن حازم مصطفى رئيس نادي المريخ قال في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن المدرب الإنجليزي موجود في القاهرة يباشر مهام عمله.

وقال هيثم كابو في تصريحات لبرنامج "الريمونتادا" عبر قناة "المحور": "نعترف بوجود تضارب داخل نادينا، لجنة القطاع الرياضي انتقدت مستوى المريخ ضد الهلال،

وكانت هناك توصية لإقالة لي كلارك من منصبه، وفي النهاية القرار في يد إدارة النادي فقط".

وأضاف: "لجنة القطاع الرياضي دورها فقط الاقتراح واتخاذ القرار يخص مجلس الإدارة، ولكنني أعترف بوجود تضارب خاصة بعد توصية لجنة القطاع الرياضي".

وأردف: "المدرب أراد منح اللاعبين فترة راحة على عكس رغبة عدد من مسؤولي النادي، بيان النادي كان هدفه الكشف عن وجود توصية بمنع كلارك من قيادة الفريق في مباراة الأهلي".

وتابع: "الحديث عن رحيل لي كلارك سابق لأوانه، والإدارة إذا رأت أن سياسة المدرب وطريقته لا تتناسب مع المريخ سيرحل بالفعل، ولكن الأمر ليس مرتبط بنتيجة مباراة الأهلي، نحن نقوم بتقييم التجربة بشكل كامل ولا نحاسبه بالقطعة".

وأتم: "لا بد من وجود تناغم بين الإدارة والجهاز الفني وهذا ما نعمل عليه لتحقيق النجاحات، وتدخل رئيس النادي بنفسه قبل مباراة الأهلي لحل أي أزمات واحتوائها، في ظل أهمية اللقاء المقبل".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع المريخ يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.