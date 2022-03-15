بالأسماء.. مصدر يكشف لمصراوي القائمة التي استقر عليها كيروش لمباراتي السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

كشف مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن المدير الفني للمنتخب الوطني كارلوس كيروش قد استقر على قائمة مواجهتي السنغال بالتصفيات النهائية لكأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يستضيف منتخب مصر نظيره السنغالي في القاهرة يوم 25 مارس الجاري، على أن تكون مواجهة الإياب في داكار يوم 29 من نفس الشهر.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن كيروش استقر على الاستعانة بـ 23 لاعبا لمواجهتي السنغال الحاسمتين، وفي حال الموافقة على تواجد 25 لاعبا سيختار لاعبين أخرين في مركزي حراسة المرمى وخط الهجوم.

وأشار إلى أن مدرب منتخب مصر قرر الاستعانة بثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي، محمد أبو جبل ومحمد صبحي، وفي حالة أن يكون هناك لاعب رابع سيكون هناك مفاضلة بين محمود جاد ومحمد فوزي.

وفي خط الدفاع سيتواجد كل من " محمد هاني - عمر كمال- محمد عبد المنعم- محمود حمدي الونش- محمود علاء- أيمن أشرف- أحمد فتوح- محمد حمدي"، وقائمة احتياط لخط الدفاع مكونة من " علي جبر- أحمد ياسين- كريم حافظ- مروان داوود".

وفي خط الوسط سيتواجد في قائمة منتخب مصر كل من عمرو السولية، محمد النني - حمدي فتحي- لإمام عاشور- مهند لاشين - أحمد سيد زيزو".

واختار كيروش في خط الوسط الهجومي كل من " عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح ومصطفى فتحي وفي قائمة الاحتياط سيتواجد كل من أحمد رفعت وإبراهيم عادل.

أما خط الهجوم فقد استقر مدرب المنتخب الوطني على الثنائي مصطفى محمد ومروان حمدي، وقائمة احتياطية مكونة من 4 لاعبين وهم محمد شريف، ناصر منسي، أحمد ياسر ريان وأحمد حسن كوكا.