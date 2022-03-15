كريستال بالاس يُسقط مانشستر سيتي في فخ التعادل

المنامة - ياسر ابراهيم -

اقتنص كريستال بالاس تعادلاً ثميناً من ضيفه مانشستر سيتي بدون أهداف الاثنين في ختام المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



أقيمت المباراة على ملعب سيلهرست بارك معقل كريستال بالاس اللندني وحاول لاعبو سيتي بكل الطرق تسجيل هدف الفوز إلا أن محاولاتهم فشلت أمام التألق اللافت لحارس أصحاب الأرض فيسنتي غوايتا باناديرو.



ورفع مانشستر سيتي رصيده بذلك إلى 70 نقطة في الصدارة بفارق أربع نقاط فقط أمام ليفربول الثاني.



من جانبه بات رصيد كريستال بالاس 34 نقطة في المركز الحادي عشر.