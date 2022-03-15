الامارات | مجلس الشارقة الرياضي يفتح باب التسجيل لسباق الجري

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشارقة الرياضي يفتح باب التسجيل لسباق الجري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فتح مجلس الشارقة الرياضي باب التسجيل للمشاركة في جري المجلس بالمدينة الجامعية، الذي سيقام السبت المقبل، وسيكون هنالك سباق خاص للمعاقين لتعزيز أهمية مشاركة هذه الفئة مع مختلف فئات المجتمع على الصعيد الرياضي.

وقال المجلس في بيان: «يمثل السباق ثالث فعالية رياضية مجتمعية ضمن السباقات التي أطلقها المجلس خلال العام الحالي، بالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية والعديد من الجهات والمؤسسات».

وأضاف: «يستهدف السباق ما لا يقل عن 400 مشارك من كلا الجنسين، ويضم السباق فئات المواطنين رجال، والمواطنين سيدات، والفئات المفتوحة لكلا الجنسين والمعاقين، ويشتمل على مسافات 2.5 كلم، و5 كلم، و10 كلم، وسباق لفئة المعاقين لمسافة 10 كلم، حيث ينطلق سباق مسافة 10 كلم (دورتين) في الساعة 6:45 صباحاً، وسباق 5 كلم في الساعة 6:50 صباحاً، وسباق 2.5 كلم في الساعة 6:55 صباحاً، وسباق 10 كلم لفئة المعاقين في الساعة 8:00 صباحاً».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news