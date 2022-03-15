الامارات | بني ياس في تجربة قارية جديدة مع ضيفه «ناساف»

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس في تجربة قارية جديدة مع ضيفه «ناساف» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتسلح فريق بني ياس بالروح الإيجابية التي تسيطر على غرفة الملابس، على خلفية الانتصارات الثلاثة التي حققها في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم أمام الظفرة وعجمان والنصر على التوالي، وذلك عند مواجهة ضيفه فريق ناساف الأوزبكي في الساعة 8:15 من مساء اليوم، على استاد الشامخة ضمن الملحق المؤهل لدوري المجموعات لدوري أبطال آسيا.

ويحلم «السماوي» بالتأهل للمجموعات من أجل إنقاذ موسمه بعد الخروج من جميع البطولات المحلية، بينما أصبحت مهمته في دوري أدنوك تهدف إلى تحسين مركزه في جدول الترتيب، لكن التأهل للمجموعات سيكون بمثابة نجاح كبير للفريق الذي استعاد مكانته في خريطة الكرة محلياً منذ الموسم الماضي.

واختتم الفريق تحضيراته، تحت قيادة مدربه الروماني دانيال ايسايلا، على ملعب الشامخة، وحصل المدرب على فرصة كافية للوقوف على جاهزية لاعبيه، وذلك بعد أن حصل على تسهيلات رابطة دوري المحترفين، التي منحته وفريق الشارقة الذي يشارك هو الآخر في المحلق فرصة خوض اللقاء الجولة الـ19 قبل يوم من بقية الأندية الأخرى. ويتأهل الفريق الفائز من المواجهة للمشاركة في المجموعة الخامسة إلى جوار أندية الفيصلي السعودي والسد القطري والوحدات الأردني، في مهمة لن تكون سهلة على الإطلاق.

ويملك بني ياس خبرة الأجواء الآسيوية بمشاركتين سابقتين، كانت الأولى في 2012 وهي الأكثر نجاحاً، إذ تخطى دور المجموعات وواجه الهلال السعودي في دور الـ16، لكنه خسر اللقاء، بينما خرج في الثانية عام 2014 من الملحق.

ويعد قائد الفريق فواز عوانة هو الأكثر خبرة آسيوية بين جميع لاعبي الفريق، إذ شارك مع «السماوي» في نسختي 2012 و2014، كما شارك مع النصر في نسخة 2016 التي شهدت خروج «العميد» من نصف النهائي أمام الجيش القطري، فيما كان قد لعب مع الوحدة في 2019 على سبيل الإعارة، وخرج مع «العنابي» من المسابقة من دور الـ16 في مواجهة النصر السعودي.

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