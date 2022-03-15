الامارات | المنصوري يتصدر مسابقة الكنعد في بطولة دبي لصيد الأسماك

شكرا لقرائتكم خبر عن المنصوري يتصدر مسابقة الكنعد في بطولة دبي لصيد الأسماك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسدل الستار، أول من أمس، على منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي لصيد الأسماك 2022، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الموسم الرياضي 2021-2022، وبالتزامن مع الدورة رقم 28 لمعرض دبي العالمي للقوارب.

فاز طارق المنصوري بالمركز الأول في منافسات فئة الكنعد (كينيغ فيش)، لينال الجائزة المالية المقدرة بـ25 ألف درهم، بعدما اصطاد سمكة بوزن 38 كلغم بطول 156 سم، ليتوج بطلاً متصدراً المنافسات منذ اليوم الأول.

وعلى صعيد منافسات الفئة الثانية أسماك السكل (كوبيا) أحرز سعيد المزروعي المركز الأول ونال الجائزة المالية وقدرها 15 ألف درهم، بعدما اصطاد سمكة بوزن 34.2 كلغم، وطول 136 سم.

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