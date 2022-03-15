الامارات | الجزيرة يواجه كلباء في مباراة مؤجلة من الجولة 15 لدوري «أدنوك»

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يواجه كلباء في مباراة مؤجلة من الجولة 15 لدوري «أدنوك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يأمل الجزيرة التقدم إلى المركز الثالث، عندما يلتقي مع اتحاد كلباء في مباراة مؤجلة من الجولة الـ15 لدوري أدنوك للمحترفين، الساعة 5:45 مساءً على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، إذ يمتلك «فخر أبوظبي» في رصيده 35 نقطة في المركز الرابع، بينما لدى «النمور» 20 نقطة في المركز العاشر.

ويسعى حامل لقب الدوري لاستغلال تعثر الوحدة بالخسارة أمام العين، وتوقف رصيد «العنابي» عند 39 نقطة، إلى جانب فوز الجزيرة على الشارقة في الجولة الـ18، إذ خسر «الملك» ثلاث نقاط، أسهمت في تقليص الفارق مع «فخر أبوظبي» إلى نقطة واحدة، ووصول رصيده إلى 36 نقطة.

ويخوض الجزيرة اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما تحسنت نتائجه في الفترة الماضية، بفوزه في ثلاث مباريات على كل من الإمارات والشارقة والعروبة، إذ يركز «فخر أبوظبي» على مواصلة انتصاراته قبل فترة التوقف الدولي لخوض المنتخب الوطني تصفيات كأس العالم 2022. في المقابل، يدخل كلباء اللقاء بهدف تحقيق أول انتصار للفريق في 2022 بمسابقة الدوري وفي مرحلة الإياب، حيث إن آخر انتصار حققه على خورفكان في الجولة الـ12 في 31 ديسمبر من العام الماضي، بينما لم يحقق الفريق الانتصار في آخر ست مباريات، بخسارته أمام كل من بني ياس والشارقة وعجمان والعين، وتعادله مع كل من الوصل والظفرة. وتعد هذه المباراة الرابعة التي يلتقي فيها الفريقان بالموسم الحالي، إذ تعادلا في لقاء الذهاب على ملعب اتحاد كلباء من دون أهداف، والتقيا في ربع نهائي كأس المحترفين، وتعادلا ذهابا بثلاثة أهداف لكل منهما، وفاز الجزيرة ايابا بهدفين مقابل هدف.

• الفريقان يلتقيان للمرة الرابعة في الموسم الحالي.

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