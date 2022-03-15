الامارات | المري يشهد تتويج «شرطة دبي» بتحدي الإمارات للفرق التكتيكية

شكرا لقرائتكم خبر عن المري يشهد تتويج «شرطة دبي» بتحدي الإمارات للفرق التكتيكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد الفريق عبدالله المري، القائد العام لشرطة دبي، منافسات اليوم الثاني لبطولة «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2022»، التي تستمر حتى بعد غد، بالمدينة التدريبية بالروية في دبي، بحضور مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، اللواء عبدالله علي الغيثي، رئيس اللجنة المنظمة، وعدد من كبار الضباط من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، والقيادات الشرطية والأمنية في الدولة والدول المشاركة، إلى جانب رؤساء الوفود وقادة الفرق والرعاة.

وأشاد الفريق المري بمستوى المنافسة في النسخة الثالثة من التحدي هذا العام، الذي يجمع أفضل 41 وحدة للمهام الخاصة من مختلف الأجهزة الأمنية في الدول الـ24 التي جاءت للمشاركة والمنافسة على تحطيم أرقامها السابقة، نحو تحقيق الهدف الرامي إلى تعزيز مستوى التنافسية، وضمان كفاءة الأجهزة الأمنية في مختلف تخصصاتها، ومنها عمل الوحدات الخاصة ودرجة جاهزيتها لمواجهة التحديات والمخاطر.

وتألق فريق القيادة العامة لـ«شرطة دبي A»، خلال منافسات اليوم الثاني من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية وإحرازه المركز الأول في مسابقة «تحدي الهجوم السريع»، إذ اجتازوا مسار الهجوم في زمن قدره 1:57:37 دقيقة، وجاء فريق القيادة العامة لشرطة دبي (B) في المركز الثاني محققاً زمناً قدره 1:57:42 دقيقة، فيما حصل فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة (B) على المركز الثالث، بزمن قدره 2:14:30 دقيقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news