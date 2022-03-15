الامارات | الرميثي والمهيري يتجاوزان «حواجز بوذيب»

شكرا لقرائتكم خبر عن الرميثي والمهيري يتجاوزان «حواجز بوذيب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز الفارس محمد شافي الرميثي، مع الفرس «كارامبا»، صدارة منافسة الجولة الواحدة على ارتفاع 140 سم، وحقق الفارس عبدالله المهيري، بالجواد «كونيغ»، جائزة التمايز على الارتفاع نفسه في ثاني أيام منافسات الأسبوع الـ14 لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، الذي استضافته أكاديمية بوذيب للفروسية بمنطقة الختم في أبوظبي، يومي السبت والأحد الماضيين، واشتمل اللقاء على ثماني منافسات، أقيمت بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، ورعاية لونجين راعية الدوري.

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