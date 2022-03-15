الامارات | منتخب اليابان يطلب مواجهة «أبيض الصالات» ودياً

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليابان يطلب مواجهة «أبيض الصالات» ودياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الأمين العام للجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، شهاب العوضي، عن أن «أبيض الصالات» سيلاعب نظيره الياباني في مباراة ودية، ستقام ضمن الاستعدادات الختامية قبيل المشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة آسيا، وأن موعد المباراة سيكون في الـ30 من مارس الجاري في مجمع زايد الرياضي في الفجيرة.

وقال شهاب العوضي لـ«الإمارات اليوم»: «تسلمنا أمس رسالة رسمية من قبل الاتحاد الياباني، يطلب فيها إقامة المباراة الودية مع أبيض الصالات»، مبيناً أن المنتخب الياباني سيلاعب المنتخب السعودي أيضاً في مباراة ودية أخرى، سيتم تحديد موعدها بالتنسيق بين المنتخبين.

يذكر أن منتخب اليابان اختار دبي مكاناً لإقامة معسكره التدريبي استعداداً لتصفيات شرق آسيا.

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