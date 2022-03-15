الامارات | الفلبيني تولينتينو بطل «خطط وفكّر» للشطرنج

شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبيني تولينتينو بطل «خطط وفكّر» للشطرنج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر الأستاذ الاتحادي الفلبيني رستم تولينتينو بلقب بطولة «خطط وفكّر» الدولية للفئات العمرية فوق 12 سنة، التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على مدار يومين، بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة، من 15 دولة.

وحصل تولينتينو على المركز الأول بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، وجاء لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج الدولي عبدالرحمن محمد بالمركز الثاني (7.5 نقاط).

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