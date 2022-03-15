الامارات | 75 متسابقاً يتألقون في بطولة الإمارات للدراجات المائية

شكرا لقرائتكم خبر عن 75 متسابقاً يتألقون في بطولة الإمارات للدراجات المائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت الجولة الثانية من بطولة الإمارات للدراجات المائية التي أقيمت في أبوظبي، أول من أمس، نتائج مبهرة ونجاحاً كبيراً للفئات الـ12 بمشاركة 75 متسابقاً.

وفي أبرز المنافسات التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، فاز الفرنسي رافييل مورين بالمركز الأول لمنافسات فئة «واقف جي بي 1»، وجاء عمر عبدالله ثانياً، وسلمان العوضي ثالثاً، وفي فئة جالس «محترفين جي بي 1 كي» ظفر كازا استافان من هنغاريا بالمركز الأول، وحل الكويتي راشد الدواس ثانياً، وجاء مواطنه يوسف عبدالرزاق في المركز الثالث.

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