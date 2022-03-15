أخبار الأهلى اليوم الاثنين 14 / 3 / 2022

وافق مجلس إدارة النادي الأهلى على تشكيل الجهاز الفني لكرة اليد، والمقدم من ياسر لبيب رئيس الجهاز الجديد.. وجاء التشكيل على النحو التالي:

1. أحمد سالم محمود (القائم بأعمال المدير الفني)

2. هشام عبد الوهاب أحمد (مدرب عاما)

3. هاني حسن عباس (مديرا إداريا)

4. محمد أبو زيد عبد الغفار (إداريا)

5. دكتور محمد إبراهيم محمد (طبيب الفريق)

6. مصطفى نجيب السيد (أخصائي العلاج الطبيعي)

7. محمد شهير الديب (مدلك)

8. أحمد محمود الدعور (مخطط أحمال)

9. خالد عبد المعطي عثمان (مدرب حراس مرمى)

10. محمد سليمان (محلل فني رجال)

11. أحمد محمد القط (محلل فني سيدات)

12. أحمد السحيلي (مدرب فريق 2002)

13. أشرف عواض عبده (مدرب فريق 2004)

صن داونز يؤكد احترامه للأهلي ويوضح حقيقة التعرض لحافلة المارد الأحمر

تلقى النادي الأهلي خطابًا من تلوبان موتسيبي، رئيس نادي صن داونز، اليوم الاثنين، يوضح فيه حقيقة ما تعرضت له حافلة فريق الأهلي فى طريقها لملعب المباراة. وقال رئيس نادي صن داونز، "إن تأخير وصول حافلة الأهلي كان بسبب زحام مرورى على الطريق المؤدى إلى ملعب FNB، الأمر الذى جعل جماهير صن داونز تختلط بحافلة فريق الأهلي".

وأضاف موتسيبي، "صن داونز يلتزم دائمًا بمعاملة النادى الأهلي بكل الاحترام والمودة التي يستحقها، بل ويحرص باستمرار على الحفاظ على العلاقة التاريخية التى تربطه بالنادي الأهلي، ويعمل على تطويرها الفترة المقبلة بما يخدم مصلحة الناديين والكرة الأفريقية، مؤك أ أنه يتمنى الخير للنادى الأهلي ورئيسه وكل المنتمين له".

جمباز الأهلي يحصد 26 ميدالية في بطولة الجمهورية