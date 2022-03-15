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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الاثنين 14 / 3 / 2022 العديد من الأحداث المهمة وأبرزها: إعلان تشكيل فريق الكرة اليد بالنادي الأهلي بعد إقالة طارق محروس.
وافق مجلس إدارة النادي الأهلى على تشكيل الجهاز الفني لكرة اليد، والمقدم من ياسر لبيب رئيس الجهاز الجديد.. وجاء التشكيل على النحو التالي:
1. أحمد سالم محمود (القائم بأعمال المدير الفني)
2. هشام عبد الوهاب أحمد (مدرب عاما)
3. هاني حسن عباس (مديرا إداريا)
4. محمد أبو زيد عبد الغفار (إداريا)
5. دكتور محمد إبراهيم محمد (طبيب الفريق)
6. مصطفى نجيب السيد (أخصائي العلاج الطبيعي)
7. محمد شهير الديب (مدلك)
8. أحمد محمود الدعور (مخطط أحمال)
9. خالد عبد المعطي عثمان (مدرب حراس مرمى)
10. محمد سليمان (محلل فني رجال)
11. أحمد محمد القط (محلل فني سيدات)
12. أحمد السحيلي (مدرب فريق 2002)
13. أشرف عواض عبده (مدرب فريق 2004)
تلقى النادي الأهلي خطابًا من تلوبان موتسيبي، رئيس نادي صن داونز، اليوم الاثنين، يوضح فيه حقيقة ما تعرضت له حافلة فريق الأهلي فى طريقها لملعب المباراة. وقال رئيس نادي صن داونز، "إن تأخير وصول حافلة الأهلي كان بسبب زحام مرورى على الطريق المؤدى إلى ملعب FNB، الأمر الذى جعل جماهير صن داونز تختلط بحافلة فريق الأهلي".
وأضاف موتسيبي، "صن داونز يلتزم دائمًا بمعاملة النادى الأهلي بكل الاحترام والمودة التي يستحقها، بل ويحرص باستمرار على الحفاظ على العلاقة التاريخية التى تربطه بالنادي الأهلي، ويعمل على تطويرها الفترة المقبلة بما يخدم مصلحة الناديين والكرة الأفريقية، مؤك أ أنه يتمنى الخير للنادى الأهلي ورئيسه وكل المنتمين له".
توج فريق جمباز الأهلي تحت 12 سنة بـ26 ميدالية متنوعة، ضمن منافسات بطولة الجمهورية التي أقيمت على صالة نادي مدينة نصر.
وجاءت نتائج لاعبات الأهلي كالتالي:
اللاعبة جنى سامح عيد حصلت على 6 ميداليات (5 ذهبيات، وفضية)، حيث حصلت على المركز الأول في منافسات أجهزة الفردي العام، وحصان القفز، وعارضة التوازن، والحركات الأرضية، والخية، فيما حصلت على المركز الثاني في منافسات جهاز المتوازي.
يدرس الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، عودة مواطنه بيرسي تاو لدكة البدلاء في مباراة الفريق الأحمر القادمة ضد المريخ السوداني فى خامس منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تراجع مستواه فى الفترة الأخيرة.
ويعاني بيرسي تاو من تراجع مستواه الفترة الأخيرة، وتحديدا منذ العودة من الإصابة بشد في العضلة الأمامية، ولا يقدم المردود الذى كان عليه في بداية الدوري.
استقر مسئولو الأهلى على عودة محمد شكرى، ظهير أيسر الفريق المعار لسموحة حتى نهاية الموسم الحالي، بعد تألقه مع الفريق السكندرى خلال مبارياته بالمسابقة. وظهر ظهير أيسر الأهلى السابق بشكل جيد بعدما حجز مكانه فى التشكيلة الأساسية لسموحة، واعتمد أحمد سامى المدير الفني عليه بشكل رئيسى.
وكان مسئولو الأهلى أعاروا اللاعب الشاب في بداية الموسم لمدة موسم لاكتسابه الثقة المطلوبة، وفى حال تألقه يعود للفريق الأحمر، وهو ما يتحقق نظرا لحاجة الأخير لظهير أيسر قوى بعد هبوط مستوى التونسى على معلول وعدم وجود ظهير أيسر قوى داخل القلعة الحمراء .