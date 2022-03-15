شكرا لقرائتكم خبر عن مشرف موقع تذكرتي: التطعيم شرط أساسي لحضور مباراة مصر والسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد السحار، مشرف أول فريق عمليات "تذكرتي"، أن بطاقة المشجع شرط أساسي لدخول مباراة مصر والسنغال، مضيفا: "متاح التقدم عبر موقع تذكرتي بصورة البطاقة والصورة الشخصية وبعض الشروط المطلوبة وخلال يومين يتم قبوله".

قال السحار، في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة على قناة أون تايم سبورت: "يمنح الـfan id الخاص بدخول المباريات ويجب حصول المشجعين على التطعيم من المقرات المتاحة قبل طباعة التذاكر الخاصة بمباراة السنغال".

وأضاف: "يتم ربط تذاكر حضور مباراة مصر والسنغال ببطاقة المشجع، وبالتالي لا يجوز تبديل التذاكر بين المشجعين".

وشدد على أن شراء تذاكر مباراة مصر والسنغال من خلال موقع تذكرتي.

وتحددت أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال على النحو التالي:

سعر تذكرة المقصورة بـ 2000 جنيه .

الدرجة الأولى 600 جنيه.

الدرجة الأولى العلوي 400 جنيه.

الدرجة الثانية 250 جنيهًا.

الدرجة الثالثة 100 جنيه.