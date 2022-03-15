شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجندي: روح الفانلة الحمراء وراء الفوز بكأس مصر للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر عمرو الجندي، لاعب فريق السلة بالنادي الأهلى، عن سعادته بتتويج الفريق ببطولة كأس مصر ‏بعد الفوز على الاتحاد السكندري في نهائي البطولة، الذي أقيم مساء اليوم على صالة الدكتور ‏حسن مصطفى.‏



وقال الجندي: لاعبو الأهلي كانوا رجالًا وعلى قدر المسئولية في مباراة اليوم، ونجحوا في ‏تحقيق الفوز على فريق بحجم الاتحاد السكندري الذي كافح ‏للنهاية، ولكن الأهلي استحق الفوز بفضل إصرار وحماس اللاعبين والتحلي بروح الفانلة الحمراء.‏

وأكد لاعب الأهلي أن التتويج ببطولة كأس مصر تأكيد ‏للوقوف على منصات التتويج، وهو ما يستحقه الجيل الحالي من اللاعبين الذين تعاهدوا على ‏عودة الأهلي وقتاله في جميع البطولات للفوز بالألقاب.‏



وأشار الجندي إلى أن فريق «رجال سلة الأهلي» عازم على المُضي قُدمًا في طريق الانتصارات ‏والبطولات.

ووجه عمرو الجندي الشكر إلى جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري، كما وجه الشكر إلى مجلس ‏الإدارة والجماهير على دعمهم للفريق وثقتهم في قدرات اللاعبين، الذين عبروا عن ذلك من ‏خلال إهدائهم بطولة كأس مصر.‏