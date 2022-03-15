شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجندي: روح الفانلة الحمراء وراء الفوز بكأس مصر للسلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عبر عمرو الجندي، لاعب فريق السلة بالنادي الأهلى، عن سعادته بتتويج الفريق ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري في نهائي البطولة، الذي أقيم مساء اليوم على صالة الدكتور حسن مصطفى.
وقال الجندي: لاعبو الأهلي كانوا رجالًا وعلى قدر المسئولية في مباراة اليوم، ونجحوا في تحقيق الفوز على فريق بحجم الاتحاد السكندري الذي كافح للنهاية، ولكن الأهلي استحق الفوز بفضل إصرار وحماس اللاعبين والتحلي بروح الفانلة الحمراء.
وأكد لاعب الأهلي أن التتويج ببطولة كأس مصر تأكيد للوقوف على منصات التتويج، وهو ما يستحقه الجيل الحالي من اللاعبين الذين تعاهدوا على عودة الأهلي وقتاله في جميع البطولات للفوز بالألقاب.
وأشار الجندي إلى أن فريق «رجال سلة الأهلي» عازم على المُضي قُدمًا في طريق الانتصارات والبطولات.
ووجه عمرو الجندي الشكر إلى جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري، كما وجه الشكر إلى مجلس الإدارة والجماهير على دعمهم للفريق وثقتهم في قدرات اللاعبين، الذين عبروا عن ذلك من خلال إهدائهم بطولة كأس مصر.