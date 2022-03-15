شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 14 مارس 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 14 مارس 2022، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: الزمالك يبدأ دراسة عقود لاعبى الفريق الكروى لإعادة هيكلة التعاقدات، أحمد رفعت يدخل حسابات منتخب مصر أمام السنغال بدلا من رمضان صبحى، مصر تستضيف بطولة أمم أفريقيا للشباب فى فبراير.

مصر تستضيف بطولة أمم أفريقيا للشباب فى فبراير

تستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب مواليد 2003 بقيادة محمود جابر فى فبراير من العام المقبل 2023، والمؤهلة لكأس العالم 2023 والذى يقام فى إندونيسا.

أحمد رفعت يدخل حسابات منتخب مصر أمام السنغال بدلا من رمضان صبحى

دخل أحمد رفعت جناح أيسر فريق فيوتشر، حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش للانضمام لقائمة الفراعنة فى المعسكر المقبل بدلا من رمضان صبحى جناح بيراميدز الذى تعرض للإصابة أمام الصفاقسى التونسى أمس بالكونفدرالية. أعلن اتحاد الكرة فتح باب الحجز صباح غدٍ الثلاثاء، لشراء تذاكر مباراة منتخبنا الوطني أمام السنغال في اللقاء المقرر له يوم 25 مارس الجاري في ذهاب التصفيات الأفريقية الأخيرة المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ المقرر إقامتها بقطر. قدم حسام عاشور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، شكوى إلى اتحاد الكرة؛ بسبب تأخر مستحقاته المالية لدى نادى الاتحاد السكندرى. الزمالك يبدأ دراسة عقود لاعبى الفريق الكروى لإعادة هيكلة التعاقدات يبدأ مسئولو نادى الزمالك، دراسة كافة عقود لاعبى فريق الكرة الأول وخاصة العقود التى تم إبرامها فى عهد اللجان السابقة التى تولت إدارة القلعة البيضاء، وذلك بعدما تبين وجود عقود تفوق السقف الذى تم وضعه فى السابق، وحصول لاعبين على رواتب عالية، بخلاف الشروط الغير مناسبة التى توضع فى عقود اللاعبين. موسيماني يدرس إعادة بيرسي تاو للدكة أمام المريخ السوداني يدرس الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، عودة مواطنه بيرسي تاو لدكة البدلاء في مباراة الفريق الأحمر القادمة ضد المريخ السوداني فى خامس منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تراجع مستواه فى الفترة الأخيرة.

المقاصة يفوز على بنى عبيد 2/0 ويصعد لدور الـ 16 بكأس مصر

نجح فريق مصر المقاصة، فى الصعود إلى دور الـ 16 من منافسات بطولة كأس مصر، بعد تغلبه على فريق بنى عبيد بهدفين دون رد فى اللقاء الذى جمع الفريقين باستاد الكلية الحربية بالدور الـ 32 من البطولة .

منتخب مصر: إصابة تريزيجيه "فى الظهر" وجاهز لمباراتي السنغال

كشف مسئولو منتخب مصر أن محمود تريزيجيه، لاعب باشاك شهير التركي، يعانى من إصابة فى الظهر وسيكون متواجدا مع فريقه التركي المباراة المقبلة، وبالتالي جاهزيته لمباراتي منتخب مصر أمام السنغال المقرر لهما يومي 25 و 29 مارس الجاري.