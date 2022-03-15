شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 14 مارس 2022، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: موسيماني يدرس إعادة أحمد عبد القادر لتشكيل الأهلي أمام المريخ السودانى، أحمد رفعت يدخل حسابات منتخب مصر أمام السنغال بدلا من رمضان صبحى، مصر تستضيف بطولة أمم أفريقيا للشباب فى فبراير.

حسام عاشور يشكو الاتحاد السكندرى إلى اتحاد الكرة بسبب مستحقاته المتأخرة

قدم حسام عاشور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، شكوى إلى اتحاد الكرة؛ بسبب تأخر مستحقاته المالية لدى نادى الاتحاد السكندرى.

الإسماعيلى يرصد 10 آلاف جنيه للاعبين مكافأة حال الفوز على زعيم الثغر

رصد مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة يحيى الكومى مكافأة 10 آلاف جنيه لكل لاعب بالفريق حال الفوز بمباراة الاتحاد السكندرى، المقرر لها الخامسة والنصف عصر الأربعاء المقبل باستاد الإسكندرية بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري العام.

موسيماني يدرس إعادة أحمد عبد القادر لتشكيل الأهلي أمام المريخ السودانى

يدرس بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، إعادة أحمد عبد القادر لاعب الفريق للتشكيل الأساسي خلال مباراة المريخ السوداني الجمعة المقبل فى الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة أفريقيا.

مصر تستضيف بطولة أمم أفريقيا للشباب فى فبراير

تستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب مواليد 2003 بقيادة محمود جابر فى فبراير من العام المقبل 2023، والمؤهلة لكأس العالم 2023 والذى يقام فى إندونيسا.

أحمد رفعت يدخل حسابات منتخب مصر أمام السنغال بدلا من رمضان صبحى

دخل أحمد رفعت جناح أيسر فريق فيوتشر ، حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش للإنضمام لقائمة الفراعنة فى المعسكر المقبل بدلا من رمضان صبحى جناح بيراميدز الذى تعرض للإصابة أمام الصفاقسى التونسى أمس بالكونفدرالية. موسيماني يدرس إعادة بيرسي تاو للدكة أمام المريخ السوداني يدرس الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، عودة مواطنه بيرسي تاو لدكة البدلاء في مباراة الفريق الأحمر القادمة ضد المريخ السوداني فى خامس منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تراجع مستواه فى الفترة الأخيرة.

منتخب مصر: إصابة تريزيجيه "فى الظهر" وجاهز لمباراتي السنغال

كشف مسئولو منتخب مصر أن محمود تريزيجيه، لاعب باشاك شهير التركي، يعانى من إصابة فى الظهر وسيكون متواجدا مع فريقه التركي المباراة المقبلة، وبالتالي جاهزيته لمباراتي منتخب مصر أمام السنغال المقرر لهما يومي 25 و 29 مارس الجاري.