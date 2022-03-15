شكرا لقرائتكم خبر عن عودة أحمد رفعت وغياب جنش عن قائمة فيوتشر لمباراة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن علي ماهر، المدير الفني لفيوتشر، عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة سموحة غدا الثلاثاء، في مباراة الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تقام على استاد السلام.

وشهدت قائمة فيوتشر عودة أحمد رفعت، صانع ألعاب الفريق، بعد تعافيه من الإصابة، فيما غاب محمود عبد الرحيم جنش، حارس المرمى، عن قائمة المباراة بعد إصابته بجزع في الرباط الخارجي للركبة.

وجاءت قائمة فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي، محمد طارق.

خط الدفاع: سعد سمير، محمود مرعي، عمر كمال عبد الواحد، مروان صحراوي، محمد ربيعة، محمود شعبان، جوناثان.

خط الوسط: أحمد رفعت، ناصر ماهر، عبد الرحمن مانو، محمد رضا، مصطفى البدري، كريم نيدفيد، أشرف مجدي، أيمن الصفاقسي.

خط الهجوم: أليو نداي، أحمد عاطف، صالح شحاده.