شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتوج بجائزتين فرديتين بكأس السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج لاعبو فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري، بجائزتين فرديتين في بطولة كأس كرة السلة، التي حقق لقبها الأهلي بعد التغلب على زعيم الثغر 69/64.

وحصل ميدو طه لاعب الاتحاد السكندري على جائزة هداف الرميات الثلاثية، بينما حصل هيثم كمال، لاعب الفريق، أيضا على جائزة هداف بطولة كأس مصر للرجال، وفى المقابل حصل إيهاب أمين على جائزة أفضل لاعب فى البطولة.