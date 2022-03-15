شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتوج بجائزتين فرديتين بكأس السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توج لاعبو فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري، بجائزتين فرديتين في بطولة كأس كرة السلة، التي حقق لقبها الأهلي بعد التغلب على زعيم الثغر 69/64.
وحصل ميدو طه لاعب الاتحاد السكندري على جائزة هداف الرميات الثلاثية، بينما حصل هيثم كمال، لاعب الفريق، أيضا على جائزة هداف بطولة كأس مصر للرجال، وفى المقابل حصل إيهاب أمين على جائزة أفضل لاعب فى البطولة.
وفاز فريق كرة سلة الأهلي على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 69/64، ليتوج ببطولة كأس مصر لكرة السلة، فى المباراة التى جمعت الفريقين بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.
وكان فريق سلة الأهلي قد تعادل مع نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 30/30 فى الشوط الأول من المباراة التى تجمع الفريقين فى نهائي كأس السلة الذى يقام بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.
وشهدت المباراة سيطرة من فريق الأهلى، والذى نجح فى إنهاء الفترة الأولى لصالحه بنتيجة 20/22، لكن الاتحاد تمكن من إدراك التعادل بعد الأوقات المستقطعة التى طلبها أحمد مرعى المدير الفنى لفريق الاتحاد.
وبذلك فاز الأهلي ببطولة الكأس للمرة العاشرة فى تاريخه مقابل 11 بطولة للفريق الآخر.