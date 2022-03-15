شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى بيلا يكشف تطورات حالة مورا: ليس مصابا بالسرطان وعنده الفطر الأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف جمال الصيرفى، رئيس نادى بيلا أحد أندية الدرجة الثالثة، تطورات الحالة الصحية للاعب الفريق الغينى موري بانجورا، الذى تم نقله إلى المستشفى بصورة مفاجئة بعد الأنباء التي تداولت بشأن إصابته بالشلل بسبب السرطان.

وقال الصيرفى، تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "خضع اللاعب لفحوصات طبية كاملة أثبتت إصابته بالفطر الأسود، واكتشفنا أن اللاعب عنده السكر من سنتين ومكنش يعرف وعالي جدا حاليا، وده اللي خلاه مصاب بالهزال كمان، ويحتاج إلى خفض مستوى السكر حتى يستطيع الأطباء إجراء العملية له".

وأضاف رئيس نادى بيلا: "قمنا بتوفير كل السبل لإجراء العملية للاعب في أسرع وقت، لكن اللاعب محتاج يدخل عمليات بس الدكاترة مستنيين السكر ينزل لأنه وصل إلى 440، وهذه مستويات مرتفعة وخطرة جدا".

وأكد الصيرفى أنه تواصل مع مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، من أجل المساعدة في علاج اللاعب الغيني، حيث تم توفير التذاكر وجميع طلبات أسرته من أجل السفر لبلاده، لكن حالته الصحية حالت دون ذلك، ويحاول الأطباء في الوقت الحالي علاجه من ارتفاع نسبة السكر، من أجل دخوله غرفة العمليات.