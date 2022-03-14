التعاون يتسلح بجماهيره لهزيمة الجيش آسيويا

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وتتنافس 6 فرق من منطقة غرب آسيا في الدور التمهيدي من مباراة واحدة لتكملة دور المجموعات وتحديدا المجموعات الأولى والرابعة والخامسة.
والفرق هي: التعاون السعودي، الجيش السوري، الشارقة الإماراتي، بني ياس الإماراتي، الزوراء العراقي، وناساف الأوزبكي.
يأمل التعاون في اللحاق بفرق المجموعة الرابعة (الدحيل القطري، باختاكور الأوزبكي، وسيباهان الإيراني) من خلال الإطاحة بالجيش السوري عندما يستضيفه أمام جماهيره في بريدة اليوم، وذلك رغم صعوبة الجيش الذي يحلم بالعودة إلى دوري أبطال آسيا للمرة الأولى منذ 17 عاما.
ويوجه التعاون تركيزه على المهمة القارية التي يخوضها في خضم موسم محلي صعب يصارع فيه لتفادي الهبوط في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث يحتل المركز الـ12 برصيد 25 نقطة.
عاش التعاون موسما مناقضا لموسمه السابق الذي أكمله وهو في المركز الرابع، كما وصل نهائي كأس الملك وخسره أمام الفيصلي، فيما عانى في الموسم الحالي تراجعا مخيفا.
وظهر التعاون في دوري أبطال آسيا الموسم الماضي رغم حلوله رابعا، حيث شارك بديلا لفريق الاتحاد لعدم حصول الأخير على الرخصة الآسيوية.
بدوره، يعود ظهور الجيش الوحيد في البطولة القارية إلى عام 2005 عندما احتل المركز الأخير في مجموعته برصيد 4 نقاط، وكان فوزه الوحيد على الإطلاق على حساب الزوراء العراقي 5-1، ومنذ ذلك الحين، شارك في غالب الأحيان في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.
على عكس منافسه، لا يزال الجيش في المنافسة على لقب الدوري المحلي، حيث يحتل حاليا المركز الرابع في جدول الدوري السوري الممتاز بفارق 15 نقطة عن المتصدر الوثبة مع امتلاك الجيش مباراة مؤجلة.
جموعات الفائزين
- الفائز من التعاون والجيش يكمل المجموعة الرابعة التي تضم الدحيل وباختاكور وسيباهان
- الفائز من الشارقة والزوراء يكمل المجموعة الأولى التي تضم الهلال والريان والاستقلال الطاجيكي
- الفائز من بني ياس وناساف يكمل المجموعة الخامسة التي تضم الفيصلي السعودي والوحدات والسد
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