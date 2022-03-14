مانشستر يونايتد يواجه تحدي أتلتيكو مدريد بأبطال أوروبا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف أياكس الهولندي اليوم، بنفيكا البرتغالي بعد أن تعادلا 2/2 في لشبونة، كما يستضيف مانشستر يونايتد الإنجليزي، أتلتيكو مدريد الإسباني بعد أن تعادلا 1/1، وذلك في إياب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان أتلتيكو، بقيادة مدربه دييجو سيميوني، الطرف الأفضل في مباراة الذهاب، ولكنه تلقى هدف التعادل في وقت متأخر من اللقاء، ومع ذلك، بإلغاء قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين فإن هذا الهدف لم يعد له ثقله كما كان في السابق.

ويسعى الفريقان لإنهاء الدوريين المحليين في أحد المراكز الأربعة الأولى للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وكانت الأهداف الثلاثة (هاتريك) التي سجلها البرتغالي كريستيانو رنالدو في مرمى توتنهام رفعت معنويات مانشستر يونايتد.

وتقام قرعة دور الثمانية الجمعة المقبل، حيث تأهلت فرق بايرن ميونخ، ليفربول، ريال مدريد، مانشستر سيتي إلى هذا الدور الأسبوع الماضي.

ويحل حامل اللقب، تشيلسي الإنجليزي غدا، ضيفا على ليل الفرنسي.

وكان تشيلسي فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعبه «ستامفورد بريدج» بهدفين نظيفين، وسيسعى في مباراة الإياب لمواصلة تفوقه ليعبر إلى دور الثمانية.

ويستعد تشيلسي الذي يدربه توماس توخيل، للسفر خارج إنجلترا للمرة الأولى منذ تجميد أصول مالك النادي الروسي رومان أبراموفيتش كجزء من عقوبات الحكومة البريطانية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

رسميا، تم تقييد إنفاق تشيلسي بمبلغ 20 ألف جنيه إسترليني (26,100 دولار) على المباريات الخارجية، على الرغم من أن هناك تقارير إعلامية تشير إلى أنه يمكن تطبيق بعض المرونة.

وقال توخيل عقب فوز فريقه على نيوكاسل 1 / 0 أمس الأول «لم يتغير أي شيء بالنسبة لي حتى الآن. آخر معلوماتي أن لدينا طائرة لذلك يمكننا الذهاب بالطائرة والعودة بالطائرة».

وأضاف «إذا لم يكن هذا صحيحا سنذهب بالقطار، إذا لم يحدث هذا سنذهب بالحافلة، وإذا لم يكن هذا متاحا سأقود سيارة ذات 7 مقاعد وسأفعل هذا».

وأكد «هناك بعض الأحاديث دائرة بشأن التنظيم ولكنها لا تؤثر علي شخصيا لأن لدينا رجالا رائعين يقومون بتنظيم السفر، وفي كل قسم لدينا أشخاص ملتزمين للغاية يجعلون الأمور طبيعية جدا في الحال».

وعادة ما يواجه تشيلسي صعوبة بسيطة في التأهل على حساب ليل، الذي يحتل المركز السادس في الدوري الفرنسي، بعدما توج باللقب في الموسم الماضي بشكل مفاجئ.

ويعد تشيلسي الفريق الوحيد الذي يدافع عن تقدمه في مباراة الذهاب هذا الأسبوع، حيث يلتقي في نفس التوقيت فريق يوفنتوس الإيطالي مع ضيفه فياريال الإسباني بعد أن تعادلا 1/1 ذهابا.